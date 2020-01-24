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Василий Уткин вспомнил про Ачинск в истории с переходом Кокорина из «Зенита» в «Сочи»

Главная Общество
Красноярск
11:55 24 Января 2020
футбол, ачинск
Автор: Sibnovosti.ru
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Журналист, комментатор и блогер Василий Уткин в очередном выпуске «Футбольного клуба», который вышел на его youtube-канале, поделился мнением о насильственном переходе игрока «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи». Напомним, сам футболист, а также его агент и тренер команды Сергей Семак узнали о трансфере из СМИ.

«Представьте, вы просыпаетесь и узнаете, что отныне  вы муж буфетчицы Зины, которая работает в Ачинске. И вы сейчас же должны туда лететь и исполнять свои супружеские и прочие семейные обязанности, что бы под этим ни подразумевалось. Что вы - злобный человек? Не можете помочь женщине? И вот в такой ситуации оказался Александр Кокорин», - высказался Уткин.

Игрок «Зенита» Александр Кокорин вышел на свободу по УДО в сентябре прошлого года. Годом ранее в центре Москвы с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым они участвовали в потасовке. Тогда пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей первого канала Виталий Соловчук. Срок буйные игроки отбывали в исправительной колонии №4 Белгородской области.

 

фото: скрин выпуска «Футбольного клуба»

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