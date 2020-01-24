В Красноярском крае сократилось число студентов

В Красноярском крае в 2019 году сократилось число студентов по сравнению с 2018-м. Всего на данный момент в вузах обучается 68 746 человек - на 6,9 процентов меньше, чем годом ранее.

По данным Красноярскстата, в регионе на начало учебного года работали восемь самостоятельных вузов и 9 филиалов.

Структура студенчества такова: 44 794 человек обучаются на очных отделениях, 21 844 – на заочных, 2 108 – на вечерних. Девушек в вузах больше - 51,5 процента от общего числа. Отметим, что четверо из 10 студентов обучаются платно.

«Главной проблемой современного студента является невнятность соотношения образовательного и трудового рынков – сам факт окончания вуза никаких определенных преференций выпускнику не дает», - приводят статистики слова генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева.

Грядущая перепись населения, по мнению специалистов, поможет составить более точную картину студенчества.