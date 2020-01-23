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Топ-менеджер Красноярскэнергосбыта проведет прямой эфир с жителями края в социальной сети «ВКонтакте»

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Красноярск
16:23 23 Января 2020
электроэнергия, вопросы, компания, трансляция
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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30 января с 19.00 до 20.00 часов заместитель директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова ответит на вопросы жителей Красноярского края в прямом эфире. Трансляция «горячей линии» состоится в официальной группе компании во «ВКонтакте» https://vk.com/krsk_sbit.

Вопросы можно задать по почте izmestevaes@kes.esc-rushydro.ru, по телефону 8 (391) 263-99-18 или в пабликах компании в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook (под постом о трансляции). Во время «горячей линии» вопросы можно будет задавать в чате трансляции.

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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