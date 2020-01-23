В феврале власти края обсудят проблему нелегальных пассажирских перевозок

В феврале власти края намерены обсудить проблему нелегальных пассажирских перевозок. Об этом сегодня заявил глава региона Александр Усс во время рабочей поездки в одно из крупнейших АТП края «Автоколонна №1967». Ежегодно автобусами АТП пользуются не менее миллиона жителей.

Губернатору показали зоны технического сервиса АТП, автомойку, помещения для водителей, а также информационную систему управления перевозками BusTrafficManagement, разработанную со специалистами Сибирского федерального университета.

Система включает диспетчерское управление, которое позволяет в режиме онлайн следить, где находится автобус, с какой скоростью он едет, что происходит в салоне. Кроме того, теперь пассажиры могут покупать билеты через сайт или приложение на смартфоне.

«Информационную систему управления перевозками нужно распространить на все пассажирские автопредприятия края, – сказал Александр Усс. – Параллельно надо бороться с нелегальными перевозками, которые ставят под угрозу жизни наших граждан. Конкретные шаги в этом направлении мы обсудим в феврале».

Кроме того, Усс попросил начальника АТП Михаила Ильянкова вместе с руководителями автовокзалов создавать более комфортные условия для пассажиров, ожидающих рейсы.