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Районы края получили 70 школьных автобусов

Главная Общество
Красноярск
14:58 23 Января 2020
транспорт, школы, район, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Районы Красноярского края получили 70 школьных автобусов. Транспорт отправится в 38 муниципальных образований.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, край стал одним из регионов-лидеров по количеству выделенных автобусов: 11 - марки «ГАЗ» на 11 мест каждый, 22 - марки «ГАЗ» на 20 мет, шесть «Фордов» на 24 места, 18 ПАЗов и 13 КАВЗов по 31 месту.

«Школьные автобусы распределили между субъектами Российской Федерации с учетом территориальных особенностей и качества автомобильных дорог. Из полученных сегодня машин 13 оборудованы дополнительной печкой в салоне, что важно для наших северных территорий. Три автобуса марки «ГАЗ» с полным приводом подходят для проезда по гравийным дорогам», – заявил зампред правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

Пять автобусов получил Назаровский район. По три автобуса уедут в Ирбейский, Курагинский, Абанский и Канский районы. В остальные территории поступят по одному-два автобуса.

Напомним, в августе прошлого года муниципалитеты получили ключи от 25 школьных автобусов, которые приобрели за счет краевого бюджета. В этом году в крае заложено еще 80 млн рублей для покупки 38 автобусов.

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