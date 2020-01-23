В Ачинске всем городом решают проблему увеличения продолжительности жизни мужчин. По данным мэрии, мужчин в стотысячном Ачинске почти на 12 тысяч меньше, чем женщин. Средняя продолжительность жизни мужчин составляет 65 лет, у женщин – 76. Разница в 11 лет.

Вопрос поднял мэр Илай Ахметов еще в феврале прошлого года. Тогда он предложил разработать в городе специальную программу, которая бы способствовала увеличению продолжительности жизни сильного пола. Документ стал бы первым таким в стране.

На этой неделе Ахметов предложил вынести тему на всеобщее обсуждение.

«У наших земляков найдется немало идей, как поправить эту вопиющую диспропорцию, когда ачинские мужчины живут на 11 лет меньше ачинских женщин», - предложил градоначальник.

Горожан призвали присылать свои предложения на почту мэрии. И вот, что из этого вышло:

«Нужно совместно с краевой властью решить вопрос доступности авиабилетов по направлению к морю! Ведь 80% человечества живет в радиусе 100 миль прибрежной полосы, а у нас удаленность за 6000 км + стоимость перелетов (в соседних регионах ниже на 20-30%), да и зарплата в нашем городе оставляет желать лучшего , отдых особенно мужчинам на море необходим минимум раз в полгода, чтобы восстановить нервную систему требуется минимум 14 дней, а ведь как известно все болезни от них».

«Я считаю, что главная проблема длительности жизни мужчин кроется в работе. Мужчины в первую очередь добытчики, чаще всего именно они содержат семьи и поэтому всегда думают о денежном вопросе. Таким образом, я считаю, повышение оплаты труда и достойная работа повысят уровень жизни мужчин и уменьшат их нервное напряжение. Меньше будут нервничать, соответственно, меньше болеть и дольше жить».

Сбор предложений продолжается. Свои идеи горожане могут присылать на электронную почту: press@adm-achinsk.ru.