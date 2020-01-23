В выходные красноярцев ждут плюсовые температуры и дождь со снегом

В ближайшие выходные красноярцев ждут плюсовые температуры и дождь со снегом. Уже сегодня, в четверг 23 января, начнет заметно теплеть. Утренний мороз сменится к обеду температурой в минус 6-8 градусов.

В пятницу, 24 января, пойдет снег, а днем градусники приблизятся к нулевой отметки.

Суббота и воскресенье станут аномально теплыми для января - ожидается до плюс трех градусов в дневное время. Снег периодически будет сменяться дождем. Также синоптики обещают порывистый ветер и несущественное похолодание ночами.