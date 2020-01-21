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МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связи

Главная Общество
Красноярск
16:54 21 Января 2020
технологии, связь, договор, сеть
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МегаФон запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator) с участием локальных интернет-провайдеров. Модель виртуального оператора широкополосного доступа дополнит собственную инфраструктуру компании.

Бизнес-модель предусматривает ежемесячные платежи МегаФона оператору-партнеру за каждое подключение, благодаря чему локальный игрок сможет монетизировать уже построенную, но не задействованную портовую емкость на 30-50% эффективнее. МегаФон берет на себя рекламную поддержку проекта, прием платежей, обслуживание клиентов в личном кабинете и в собственных салонах связи, продажу брендированных Wi-Fi-роутеров и ТВ-приставок.

«Проект FVNO дает МегаФону возможность вывести конвергентный продукт “Объединяй!” в новые регионы. Предлагаемая нами модель абсолютно прозрачна как для территориального партнера, так и для абонентов, которые смогут оплачивать набор услуг по единому лицевому счету. Заключение договоров с несколькими операторами широкополосного доступа уже находится в заключительной стадии и мы открыты новым партнерствам в регионах нашей страны», – отметил генеральный директор «Нэт Бай Нэт Холдинг» Андрей Батанов.

Конвергентный тариф «Объединяй!», включающий в себя проводной интернет, цифровое ТВ и услуги мобильной связи, МегаФон запустил в августе 2019 года. Благодаря запуску FVNO МегаФон расширит географию оказания своих конвергентных услуг, а местные провайдеры получат возможность увеличить доходы от основного бизнеса.

Первым партнером FVNO МегаФона стал один из крупнейших операторов Астраханской области «Реал», обслуживающий более 180 тыс. домохозяйств. Жители региона теперь могут подключиться к тарифной линейке «Объединяй!» под брендом МегаФона, куда включены домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с, до 236 каналов цифрового сервиса «МегаФон ТВ», безлимитный мобильный интернет, различные варианты пакетов голосового трафика и облачное хранилище «МегаДиск» объемом 1 ТБ.

По материалам ПАО «МегаФон»
Фото: freepik.com

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