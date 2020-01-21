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В Красноярске начали комплектовать четыре новых детских сада

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Красноярск
12:57 21 Января 2020
дети, детсад, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске начинают комплектовать четыре новых детских сада: № 92 (ул. Линейная, 121), №97, (ул. Петра Ломако, 2 А), №98 (ул. Подзолкова, 14), №106 (ул. Ольховая, 2 Б). Садики будут посещать дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, - рассказали в пресс-службе управления образования администрации Красноярска.

В новые учреждения сейчас завозят мебель, учебное оборудование, посуду и игрушки. Детские сады №№92, 97 и 98 рассчитаны на 270 мест. В учреждениях оборудовано по девять групп, пищеблоки, медицинские кабинеты, музыкальные и спортивные залы, кабинеты для дополнительных занятий. Детский сад №106 примет 300 воспитанников в 12 группах. Всего в новые сады в скором времени пойдут больше тысячи красноярских дошколят.

Помимо стандартных занятий в музыкальном и спортивном залах педагоги планируют включить в расписание уроки английского языка, футбольные тренировки и хореографию. Также рассматривается вопрос о преподавании робототехники, легоконструирования, йоги, художественной гимнастики, акробатики. В планах даже открыть собственную киностудию.

Напомним, на прошлой неделе в красноярском управлении образования изменили порядок формирования очереди в детсады. Так, первое правило касается детей, которые бесплатно посещают частный садик по муниципальной программе - при отчислении из учреждения по заявлению родителей воспитанник сможет вернуться обратно в очередь. Взрослым не нужно заново проходить регистрацию в системе «Дошкольник», оказываясь тем самым в конце очереди. 

Второе нововведение касается компенсации за добровольный выход из очереди. Родители смогут оформить выплаты в размере шести тысяч рублей - теперь деньги будут получать семьи, вставшие на учет в системе «Дошкольник» до 31 марта 2018 года. д

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