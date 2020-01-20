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Красноярские полицейские патрулируют горнолыжные трассы

Главная Общество
Красноярск
17:12 20 Января 2020
общество, красноярск, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Полицейские патрулируют горнолыжные склоны - правоохранители ловят нарушителей на снегоходах, которые мешают кататься лыжникам и сноубордистам. Об этом рассказали в ГУ МВД по краю. 

Чаще всего водителей снегоходов встречают в Дивногорске - выезд такой техники на трассы представляет опасность для отдыхающих и может привести к трагедии. 

«Правоохранители проводят разъяснительные беседы с водителями лыже-гусеничных транспортных средств», - пояснили в ведомстве. 

Отметим, что за нарушение правил эксплуатации снегоходов и другой техники предусмотрена административная ответственность. Водителю грозит штраф, а также лишение прав на срок до шести месяцев. 

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