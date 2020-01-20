Красноярские полицейские патрулируют горнолыжные трассы

Полицейские патрулируют горнолыжные склоны - правоохранители ловят нарушителей на снегоходах, которые мешают кататься лыжникам и сноубордистам. Об этом рассказали в ГУ МВД по краю.

Чаще всего водителей снегоходов встречают в Дивногорске - выезд такой техники на трассы представляет опасность для отдыхающих и может привести к трагедии.

«Правоохранители проводят разъяснительные беседы с водителями лыже-гусеничных транспортных средств», - пояснили в ведомстве.

Отметим, что за нарушение правил эксплуатации снегоходов и другой техники предусмотрена административная ответственность. Водителю грозит штраф, а также лишение прав на срок до шести месяцев.