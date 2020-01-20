Красноярцы перестанут платить за отопление летом

С сентября жители Красноярска будут платить за отопление по факту потребления. Горожан ждет последний перерасчет - его сделают по итогам отопительного сезона. С осени все жители будут оплачивать квитанции по новым критериям. Региональное правительство внесло соответствующую корректировку в действующее постановление.

Раньше красноярцы платили за отопление каждый месяц, вне зависимости от сезона. Из-за этого в некоторых домах возникала путаница со счетами, а управляющие компании были вынуждены делать перерасчеты.

«Так получалось потому, что в расчетах ежемесячной платы ориентировались на средние показатели прошлого года. А если зима была более холодной или затяжной, чем в предыдущем году, начислялась доплата. Это вызывало недопонимание и социальную напряженность», - объяснили в мэрии.

УК сделают последний перерасчет по итогам 2019 года и нескольких месяцев 2020-го, затем красноярцы будут платить за тепло по факту - в квитанции отобразятся показания общедомового прибора учета.

«Получается, платить за тепло горожане будут осенью, зимой и весной. Причем в разные месяцы это будут разные суммы. А летом, когда отопления нет, в квитанциях будет значиться 0», - пояснили в администрации.

Если же в доме нет специального прибора, то оплату рассчитают по установленным нормативам.