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Красноярцы перестанут платить за отопление летом

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Красноярск
16:29 20 Января 2020
общество, красноярск, тепло
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С сентября жители Красноярска будут платить за отопление по факту потребления. Горожан ждет последний перерасчет - его сделают по итогам отопительного сезона. С осени все жители будут оплачивать квитанции по новым критериям. Региональное правительство внесло соответствующую корректировку в действующее постановление. 

Раньше красноярцы платили за отопление каждый месяц, вне зависимости от сезона. Из-за этого в некоторых домах возникала путаница со счетами, а управляющие компании были вынуждены делать перерасчеты. 

«Так получалось потому, что в расчетах ежемесячной платы ориентировались на средние показатели прошлого года. А если зима была более холодной или затяжной, чем в предыдущем году, начислялась доплата. Это вызывало недопонимание и социальную напряженность», - объяснили в мэрии. 

УК сделают последний перерасчет по итогам 2019 года и нескольких месяцев 2020-го, затем красноярцы будут платить за тепло по факту - в квитанции отобразятся показания общедомового прибора учета. 

«Получается, платить за тепло горожане будут осенью, зимой и весной. Причем в разные месяцы это будут разные суммы. А летом, когда отопления нет, в квитанциях будет значиться 0», - пояснили в администрации. 

Если же в доме нет специального прибора, то оплату рассчитают по установленным нормативам. 

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