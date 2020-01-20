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Красноярские хирурги научатся проводить операции по пересадке матки

Главная Общество
Красноярск
14:45 20 Января 2020
общество, красноярск, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В России хирурги научатся пересаживать матку женщинам - это поможет избавить будущих мам от бесплодия, рассказали в краевом Минздраве. Предполагается, что в сибирском регионе такие операции будут проводить на базе ФМБА при участии российских и иностранных врачей. 

Проект по оптимизации хирургических методов по пересадке матки рассчитан на три года. Старт намечен на 2020-й год. 

«Операция направлена на восстановление репродуктивной функции при абсолютной форме маточного бесплодия, которая не предполагает другого способа лечения. Хирургическое вмешательство представляет собой пересадку матки женщинам, у которых орган отсутствует в результате врожденного порока или утрачен вследствие какого – либо заболевания. Для пациентки это шанс иметь детей», - цитирует краевой Минздрав директора центра здоровья супружеской пары ФСНКЦ ФМБА России Алексея Полстяного. 

Если метод окажется действенным при лечении бесплодия, такие операции предполагается делать бесплатно по федеральным квотам. 

 

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