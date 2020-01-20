Красноярцам расскажут о вреде снюса на «горячей линии»

В понедельник, 20 января, в Красноярском крае открылась «горячая линия» - специалисты Роспотребнадзора расскажут горожанам о вреде снюса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Звонки принимаются до 3 февраля.

Снюс - это некурительная смесь, расфасованная по пакетикам. В указанной продукции количество никотина превышает допустимую норму в 20-30 раз. Это подтверждают проведенные исследования.

«В ходе работы «горячей линии» специалисты проинформируют население о рисках употребления снюса. По результатам проведенных исследований в указанной продукции количество никотина соответствует одномоментному выкуриванию 20 – 30 сигарет», - пояснили в ведомстве.

Звонки от красноярцев принимаются по телефону: 8-800-555-49 -43. Также с вопросами можно обратиться в территориальные отделы Роспотребнадзора: 8(391)226-89-50.

Напомним, ранее в мэрии решили строго наказывать школьников, употребляющих снюс.