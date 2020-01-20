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В Красноярске ограничат движение у Дворца спорта им. Ивана Ярыгина

Главная Общество
Красноярск
13:30 20 Января 2020
общество, красноярск, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске почти на неделю изменится схема движения в районе Дворца спорта им. Ивана Ярыгина. Ограничения будут действовать с 20:00 21 января по 9:00 27 января, рассказали в городской администрации. 

Краевой центр с 23 по 26 января примет международный турнир по спортивной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». С этим событием и связаны ограничения для водителей. 

«Для обеспечения безопасности будет запрещено движение по проезду от ул. Ярыгинский проезд по направлению к зданию № 7/1 по ул. Остров Отдыха и к проезду с северной стороны Дворца спорта им. И.С. Ярыгина», - рассказали в мэрии. 

Водителям запретят останавливаться и парковаться на участке от ул. Остров Отдыха до съезда на рыбное хозяйство, а также у самого спортивного сооружения. Красноярцев просят обращать внимание на знаки. 

Фото: сайт Федерации спортивной борьбы России

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