В Красноярске ограничат движение у Дворца спорта им. Ивана Ярыгина

В Красноярске почти на неделю изменится схема движения в районе Дворца спорта им. Ивана Ярыгина. Ограничения будут действовать с 20:00 21 января по 9:00 27 января, рассказали в городской администрации.

Краевой центр с 23 по 26 января примет международный турнир по спортивной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». С этим событием и связаны ограничения для водителей.

«Для обеспечения безопасности будет запрещено движение по проезду от ул. Ярыгинский проезд по направлению к зданию № 7/1 по ул. Остров Отдыха и к проезду с северной стороны Дворца спорта им. И.С. Ярыгина», - рассказали в мэрии.

Водителям запретят останавливаться и парковаться на участке от ул. Остров Отдыха до съезда на рыбное хозяйство, а также у самого спортивного сооружения. Красноярцев просят обращать внимание на знаки.

Фото: сайт Федерации спортивной борьбы России