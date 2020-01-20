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В Красноярске детей будут зачислять в школы по новым правилам

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Красноярск
12:56 20 Января 2020
общество, красноярск, школы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске в феврале начнут принимать заявления от родителей на поступление детей в первые классы. В этом году школы откроют двери для 15 тысяч первоклассников, рассказали в управлении образования. 

Как и прежде, в первую волну попадут претенденты по прописке. Родители, проживающие на другом микроучастке, смогут обратиться в образовательное учреждение с 1 июля - дети попадут в школы при наличии свободных мест. 

В 2020 году правила приема детей несколько изменились: 

«В этом году у родителей появилась возможность записать ребенка в школу не по микроучастку, а наравне с детьми, которые идут в первый класс по прописке. Если старшие дети учатся в школе не по микроучастку проживания, их младшие братья и сестры могут записаться в то же учреждение уже 1 февраля. Предъявлять документ о регистрации не нужно. Однако при записи необходимо предоставить свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие совместное проживание», - пояснили в мэрии. 

Красноярцев просят воспользоваться порталом «Госуслуги» - на платформе можно подать заявление онлайн. График очного приема у каждой школы свой - часть учреждений уже перешли на предварительную электронную запись. 

В мэрии напомнили, что  формирование детей по классам начнется в апреле-мае. 

 

 

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