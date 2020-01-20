Акция «Блокадный хлеб» пройдет в Красноярском крае

Красноярский край присоединился ко всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая посвящена освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятия пройдут по всей России 27 января, сообщили в региональном правительстве.

Так, в день снятия блокады жителям края предлагают узнать все о событиях того времени - волонтеры расскажут всем желающим об исторических фактах, связанных с блокадой. Людям раздадут листовки, а также наглядно продемонстрируют блокадный паек 1941 года - этот период стал самым тяжелым для ленинградцев. Всего же блокада продолжалась 872 дня. Фашисты взяли город в окружение 8 сентября 1941 года, а полностью освободить его удалось 27 января 1944 года.

«В школах края пройдут уроки памяти, на которых учащимся расскажут о блокаде Ленинграда, поделятся важными историческими фактами, связанными с блокадным хлебом и жизнью блокадников. Главная цель акции – сохранить память о трагедии, с которой столкнулись люди. Ключевой символ - кусочек хлеба весом 125 граммов: именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады», - рассказали в правительстве.

Напомним, наступивший 2020-й объявлен Годом памяти и славы. Данная акция станет первой в серии мероприятий памяти участников Великой Отечественной войны.