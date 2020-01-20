Четверть жителей края поддержали идею сократить новогодние каникулы

Аналитики портала HeadHunter опросили жителей Красноярского края на тему новогодних каникул. Так, 23% респондентов высказались за отмену выходных дней. Эту идею чаще поддерживали мужчины, которые работают в сферах производства, транспорта и сельского хозяйства. Тем не менее, почти половина красноярцев все же пожелала оставить новогодние каникулы прежними, а 38% захотели увеличить праздники.

Эксперты также выяснили, что только 3% жителей края провели новый год в путешествии за границей. 92% людей остались дома со своими родственниками и друзьями. Остальные предпочли поездить по России.

«Больше всего «домоседов» оказалось среди респондентов из науки и образования, закупок, а также из производства и сельского хозяйства. Заграницу в каникулы чаще других ездили работники банков, а путешествовали по России представители сферы искусства и масс-медиа. Вполне возможно, что многие отказались от поездок, так как в каникулы были заняты на работе», - отметили аналитики.

Добавим, что 48% красноярцев не отдыхали в новогодние каникулы. 21% людей, наоборот, решили продлить себе праздники, взяв дополнительный отпуск.