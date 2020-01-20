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С возвращением пушки на Караульную гору возникли проблемы

Главная Общество
Красноярск
09:15 20 Января 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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У администрации Красноярска возникли проблемы с возвращением пушки на Караульную гору. По словам вице-мэра Владислава Логинова, после ЧП в поселке Каменка под Ачинском, где летом 2019 года произошла серия взрывов на военном складе боеприпасов, требования к содержанию объектов, где производятся сигнальные выстрелы, были ужесточены.

Пушку с Караульной горы увезли на ремонт в середине декабря. Чтобы ее вернуть и продолжить традицию ежедневных сигнальных выстрелов в полдень, необходимо решить ряд формальностей. 

«В России было всего два города, где производились такие выстрелы. Это Петербург и Красноярск. К сожалению, сейчас требования ужесточились. Сейчас мы в рамках этих требований пытаемся разработать регламенты для продолжения сигнальных выстрелов. Традицию хотелось бы сохранить», - цитирует радио «Красноярск-Главный» Владислава Логинова.

Напомним, история сигнальных выстрелов на Караульной горе начинается с XVIII века. Раньше таким образом извещали о набегах врагов. В новейшей истории Красноярска традицию возобновили с сентября 2001 года. В 2015 году на горе была установлена новая гаубица Д-30.

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