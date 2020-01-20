В Красноярске определились победители конкурса «Волшебный лед Сибири»

В Красноярске жюри определило победителей VIII международного фестиваля-конкурса «Волшебный лед Сибири». В номинации «Лед» лучшими стали красноярские мастера – авторы композиции «Лунная соната».

Второе место досталось команде «HIT 2» из Харбина. С помощью ледовой композиции они передали сюжет древней китайской легенды. Третье место жюри присудило комнате из Екатеринбурга за скульптуру «Морской конь». Лучшей работой из снега стала композиция « Серфинг» команды из Харбина «HIT 1».

На втором месте в номинации «Снег» - скульптура «Онлайн» якутских мастеров. На третьем – работа на морскую тему «Волногон» команды «Феникс» из Шелехова.

Все ледяные изделия представлены на верхнем ярусе левобережной набережной в районе Театральной площади. Глава города Сергей Еремин предложил в следующем году ввести новую номинацию для участников – «Приз зрительских симпатий», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf