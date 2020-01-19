В Красноярске изменился порядок формирования очереди в детские сады

В красноярском управлении образования изменили порядок формирования очереди в детсады. Так, первое правило касается касается детей, которые бесплатно посещают частный садик по муниципальной программе - при отчислении из учреждения по заявлению родителей воспитанник сможет вернуться обратно в очередь. Взрослым не нужно заново проходить регистрацию в системе «Дошкольник», оказываясь тем самым в конце очереди.

«Теперь дошколят будут восстанавливать в очереди по первоначальной дате постановки. Например, если изначально ребенок был зарегистрирован в системе 12 декабря 2016 года, то даже после возвращения в очередь спустя несколько лет эта дата останется неизменной. Такой подход значительно ускорит процесс получения места в муниципальном детском саду», - рассказали в мэрии.

Второе нововведение касается компенсации за добровольный выход из очереди. Родители смогут оформить выплаты в размере шести тысяч рублей - теперь деньги будут получать семьи, вставшие на учет в системе «Дошкольник» до 31 марта 2018 года.