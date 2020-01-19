Красноярцам обещают морозы в начале недели

В Красноярске ожидается кратковременное похолодание до -28°C. В понедельник, 20 января, в городе будет ветрено, столбики термометров опустятся до -19°C.

«Переменная облачность, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный 3-8 м/с, порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и утром -12...14°C, с понижением к вечеру до -17...19°C На дорогах гололедица», - обещают синоптики Среднесибирского УГМС.

21 января метеорологи прогнозируют до -21°C ночью и до -15°C днем. Морозно будет в середине недели - температура воздуха опустится до -29°C в темное время суток. На сайте портала gismeteo.ru указано, что в Красноярске 22 января похолодает до -19°C, возможен небольшой снег.

Морозы отступят в предстоящий четверг - потеплеет до -9°C. В конце недели синоптики снова обещают комфортную погоду - до -2...-5°C.