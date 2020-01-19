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Красноярцам обещают морозы в начале недели

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Красноярск
12:47 19 Января 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске ожидается кратковременное похолодание до -28°C. В понедельник, 20 января, в городе будет ветрено, столбики термометров опустятся до -19°C. 

«Переменная облачность, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный 3-8 м/с, порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и утром -12...14°C, с понижением к вечеру до -17...19°C На дорогах гололедица», - обещают синоптики Среднесибирского УГМС. 

21 января метеорологи прогнозируют до -21°C ночью и до -15°C днем. Морозно будет в середине недели - температура воздуха опустится до -29°C в темное время суток. На сайте портала gismeteo.ru указано, что в Красноярске 22 января похолодает до -19°C, возможен небольшой снег. 

Морозы отступят в предстоящий четверг - потеплеет до -9°C. В конце недели синоптики снова обещают комфортную погоду - до -2...-5°C. 

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