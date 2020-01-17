В Красноярске преобразили зал ожидания ЖД вокзала

На территории красноярского железнодорожного вокзала реконструировали зал ожидания по концепции «РЖД», направленной на повышение качества обслуживания.

В основном зале установили новые деревянные диваны - их также снабдили устройствами для подзарядки смартфонов. Новые места для ожидания оформили художественной подсветкой, рассказали в КрасЖД.

Отметим, что в ближайшее время реконструкция произойдет и на железнодорожном вокзале Абакана.

Напомним, красноярский вокзал отремонтировали к зимней Универсиаде-2019. Внутри заработала «умная система» - это комплекс информационных табло для пассажиров, а также установки для входного контроля. Кроме того, подрядчики привели в порядок пассажирские платформы и внедрили электронную очередь.

Фото: КрасЖД