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В Красноярске преобразили зал ожидания ЖД вокзала

Главная Общество
Красноярск
18:32 17 Января 2020
общество, красноярск, вокзал
Автор: Sibnovosti.ru
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На территории красноярского железнодорожного вокзала реконструировали зал ожидания по концепции «РЖД», направленной на повышение качества обслуживания. 

В основном зале установили новые деревянные диваны - их также снабдили устройствами для подзарядки смартфонов. Новые места для ожидания оформили художественной подсветкой, рассказали в КрасЖД. 

Отметим, что в ближайшее время реконструкция произойдет и на железнодорожном вокзале Абакана. 

Напомним, красноярский вокзал отремонтировали к зимней Универсиаде-2019. Внутри заработала «умная система» - это комплекс информационных табло для пассажиров, а также установки для входного контроля. Кроме того, подрядчики привели в порядок пассажирские платформы и внедрили электронную очередь. 

Фото: КрасЖД

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