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Часть Свердловского района на день останется без холодной воды

Главная Общество
Красноярск
17:16 17 Января 2020
общество, красноярск, вода
Автор: Sibnovosti.ru
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Часть Свердловского района Красноярска на несколько часов останется без холодной воды из-за подключения нового водопровода. Работы будут проводиться в понедельник, 29 января, с 9:00 до 18:00, предупредили в КрасКоме. 

 

Коммунальщики построили дополнительный водовод протяженностью 633 метра для поселков Лалетино и Базаиха. Он позволит разделить зоны водоснабжения двух населенных пунктов. В понедельник специалисты будут заниматься врезкой нового участка водопровода.

Отключения запланированы по следующим адресам: 

  • ул. Саянская, 251, 253, 257, 259;

  • ул. Свердловская, 76,115, 129, 131, 137, 139, 141,  203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 225, 227, 229, 235,237, 243, 247,249, 253, 255,257,259, 241, 261г;

  • ул. Ключевская, 95, 97, 99, 101;

  • ул. Туристская, 86, 86/2, 108;

  •  ул. Веселая, 6;

  • ул. Сибирская, 2а, 92-96; 

  • ул. Дивногорская, 17;

  • ул. Лесоперевалочная, 4, 28, 30к, 30д, 38, 30;

  • ул. Карьерная, 26а;

  • Сплавучасток, 2;

  • частный сектор: улицы Саянская, Свердловская, 18-126, Веселая, 14-96а, Туристская, 1-87а, 2-108г, Канская,18-24а,19-77, Карьерная, 1-15, 2-14, Базайская, 2-166, 11-179, Сибирская, 1-51а, 2-72, Солонцовая,1-23, 2-26, Украинская, 1-29,2-26, 1-я Боровая, 1, 3, 2-6а, пер. Промышленный, 5-9, 8-14.

Жителям рекомендуют запастись холодной водой. 

Фото: Яндекс.карты

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