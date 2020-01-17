Инвалидам из Красноярского края помогают с бизнес-идеями

Служба занятости помогает трудоустроить людей с ограниченными возможностями здоровья - многие кандидаты успешно работают в Красноярском крае.

Так, сотым трудоустроенным в регионе стала жительница Идринского района Надежда Махова - она освоила профессию экономиста в центре соцобслуживания. Еще одна красноярка нашла престижную работу в инспекции федеральной налоговой службы.

По словам кадровиков, трудоустройство инвалидов помогает повысить их уровень жизни - все варианты работы тщательно подбираются для кандидатов с учетом состояния здоровья и рекомендаций врачей. Более 70% людей с ограниченными возможностями остаются на подобранных для них местах.

«Основной задачей службы занятости является не просто трудоустройство инвалида, а создание условий для его закрепления на рабочем месте. Например, в 2019 году 7 тысяч человек получили помощь в выборе сферы профессиональной деятельности, 2,8 тысячи граждан стали участниками тренингов по снятию психологических барьеров, курсовая подготовка организована для 130 соискателей. Рациональный подход способствует устойчивому характеру занятости», – пояснил руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Инвалидам также помогают реализовывать бизнес-идеи - 15 жителей региона в прошлом году открыли свое дело, получив финансовую помощь от государства. Они организовали бизнес в сфере предоставления бытовых, транспортных, туристических услуг, занялись животноводством, открыли ремонтную мастерскую и производство молочных продуктов.