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Инвалидам из Красноярского края помогают с бизнес-идеями

Главная Общество
Красноярск
14:19 17 Января 2020
общество, красноярск, вакансии, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Служба занятости помогает трудоустроить людей с ограниченными возможностями здоровья - многие кандидаты успешно работают в Красноярском крае. 

Так, сотым трудоустроенным в регионе стала жительница Идринского района Надежда Махова - она освоила профессию экономиста в центре соцобслуживания. Еще одна красноярка нашла престижную работу в инспекции федеральной налоговой службы.

По словам кадровиков, трудоустройство инвалидов помогает повысить их уровень жизни - все варианты работы тщательно подбираются для кандидатов с учетом состояния здоровья и рекомендаций врачей. Более 70% людей с ограниченными возможностями остаются на подобранных для них местах. 

«Основной задачей службы занятости является не просто трудоустройство инвалида, а создание условий для его закрепления на рабочем месте. Например, в 2019 году 7 тысяч человек получили помощь в выборе сферы профессиональной деятельности, 2,8 тысячи граждан стали участниками тренингов по снятию психологических барьеров, курсовая подготовка организована для 130 соискателей. Рациональный подход способствует устойчивому характеру занятости», – пояснил руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Инвалидам также помогают реализовывать бизнес-идеи - 15 жителей региона в прошлом году открыли свое дело, получив финансовую помощь от государства. Они организовали бизнес в сфере предоставления бытовых, транспортных, туристических услуг, занялись животноводством, открыли ремонтную мастерскую и производство молочных продуктов.

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