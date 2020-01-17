250 км дорог отремонтируют в Красноярском крае в 2020 году

В Красноярском крае в 2020 году планируется отремонтировать 250 км дорог - на эти цели в рамках нацпроекта выделено 1,9 млрд рублей, сообщили в КрУДоре.

Дорожники завершат ремонт 27 объектов - на этих участках работы стартовали еще в прошлом году.

«Это участки в Березовском и Емельяновском районах, на автодороге Саяны в Манском районе. Продолжится ремонт обхода Железногорска, на 14-м километре, завершится восстановление дороги на подъезде к поселку Кедровый», - рассказали в управлении.

Отметим, что подрядчики уже приступили к реализации нацпроекта - специалисты готовят технику, оборудование и необходимые материалы к предстоящему сезону. По 40 объектам дорожной инфраструктуры еще предстоит провести торги - конкурсы завершатся в феврале 2020 года. Подрядчиков по оставшимся девяти проектам выберут до весны.

Напомним, как ранее сообщали Sibnovosti.ru, в прошлом году в регионе привели в порядок 79 краевых объектов. Общая протяженность участков составила 300 км. В частности, дорожники отремонтировали более 10 км автодороги «Емельяново – Частоостровское» - она соединяет крупные населенные пункты в Емельяновском районе с Красноярском.