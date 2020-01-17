Работники завода Красмаш стали Президентскими стипендиатами

За выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства стипендия Президента РФ назначена двоим работникам Красноярского машиностроительного завода – заместителю начальника производства отдела Александру Смирнову и мастеру-испытателю измерительных систем производства ИЗК Георгию Комлеву.

Размер стипендии составляет 350 и 500 тысяч.

Работа Александра Смирнова «Способ электролитно-плазменной обработки внутренних пространственно-сложных поверхностей различной кривизны корпусных деталей центробежных насосов жидкостных ракетных двигателей» имеет не только высокое научное значение, но и реальную пользу для производства предприятия. Суть ее заключается в использовании технологии обработки внутренних поверхностей деталей с помощью электролита и тока.

- В деталь сложной формы заливается электролит, устанавливается анод и катод, подается заранее подобранный ток, - объясняет новатор Александр Смирнов, - Эта операция «съедает» вершинки микронеровностей, и внутренняя поверхность становится гладкой. Таким образом достигается высокая чистота стального литья, а производительность обработки увеличивается в несколько раз.

Тема второго стипендиата – Георгия Комлева – тоже связана с жидкостными ракетными двигателями, только лежит в области информационных технологий и предполагает создание на основе нейронных сетей системы интеллектуального анализа данных при испытаниях жидкостных ракетных двигателей.

- Система будет действовать во время испытаний в режиме реального времени и автоматически фиксировать отклонения, - разъясняет Георгий Комлев, - Если система спрогнозирует нештатную ситуацию, то выдаст предупреждение о возможной аварии. Также бывает, что при испытаниях от воздействия вибрации отказывают некоторые датчики. Система сможет, сопоставив все данные, сообщить, каким, предположительно, был параметр, не зафиксированный вышедшим из строя датчиком.

Работники АО «Красмаш» регулярно становятся Президентскими стипендиатами. В 2018 году стипендия была присуждена четверым работникам предприятия.

Фото: АО «Красмаш»

По материалам АО «Красмаш»