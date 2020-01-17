17 января
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Работники завода Красмаш стали Президентскими стипендиатами

Главная Общество
Красноярск
11:46 17 Января 2020
наука, сотрудники, предприятие, техникa
версия для печати Ico_print

За выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства стипендия Президента РФ назначена двоим работникам Красноярского машиностроительного завода – заместителю начальника производства отдела Александру Смирнову и мастеру-испытателю измерительных систем производства ИЗК Георгию Комлеву.

Размер стипендии составляет 350 и 500 тысяч.

Работа Александра Смирнова «Способ электролитно-плазменной обработки внутренних пространственно-сложных поверхностей различной кривизны корпусных деталей центробежных насосов жидкостных ракетных двигателей» имеет не только высокое научное значение, но и реальную пользу для производства предприятия. Суть ее заключается в использовании технологии обработки внутренних поверхностей деталей с помощью электролита и тока.

- В деталь сложной формы заливается электролит, устанавливается анод и катод, подается заранее подобранный ток, - объясняет новатор Александр Смирнов, - Эта операция «съедает» вершинки микронеровностей, и внутренняя поверхность становится гладкой. Таким образом достигается высокая чистота стального литья, а производительность обработки увеличивается в несколько раз.

Тема второго стипендиата – Георгия Комлева – тоже связана с жидкостными ракетными двигателями, только лежит в области информационных технологий и предполагает создание на основе нейронных сетей системы интеллектуального анализа данных при испытаниях жидкостных ракетных двигателей.

- Система будет действовать во время испытаний в режиме реального времени и автоматически фиксировать отклонения, - разъясняет Георгий Комлев, - Если система спрогнозирует нештатную ситуацию, то выдаст предупреждение о возможной аварии. Также бывает, что при испытаниях от воздействия вибрации отказывают некоторые датчики. Система сможет, сопоставив все данные, сообщить, каким, предположительно, был параметр, не зафиксированный вышедшим из строя датчиком.

Работники АО «Красмаш» регулярно становятся Президентскими стипендиатами. В 2018 году стипендия была присуждена четверым работникам предприятия.

Фото: АО «Красмаш»
По материалам АО «Красмаш»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ледовые городки в Красноярске простоят до конца января

Ледовые городки в Красноярске простоят до конца января

17 Января 2020 г.
Об этом объявили в мэрии
Новости Красноярска: В Красноярском крае пересчитают исчезающих северных оленей

В Красноярском крае пересчитают исчезающих северных оленей

17 Января 2020 г.
Ученые выяснят пути миграции
Новости Красноярска: Синоптики предупреждают об усилении ветра в Красноярске

Синоптики предупреждают об усилении ветра в Красноярске

17 Января 2020 г.
Погода испортится в пятницу, 17 января
Новости Красноярска: В 2020 году в Красноярске заработает система «умных» светофоров

В 2020 году в Красноярске заработает система «умных» светофоров

17 Января 2020 г.
Она сможет корректировать работу регулировщиков автоматически
Новости Красноярска: В Красноярске открыт прием заявлений для обучения в вузах МВД

В Красноярске открыт прием заявлений для обучения в вузах МВД

17 Января 2020 г.
Документы принимают от граждан до 25 лет
Новости Красноярска: В Красноярском крае насчитали более четырех тысяч обманутых дольщиков

В Красноярском крае насчитали более четырех тысяч обманутых дольщиков

16 Января 2020 г.
Ущерб от действий застройщиков составил 3,8 млрд рублей
Новости компаний
15/01
Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»
14/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае сгорела крупная ферма с животными

В Красноярском крае сгорела крупная ферма с животными

16 Января 2020 г.
Более сотни свиней, птиц и кроликов удалось спасти
Новости Красноярска: «Аэрофлот» изменил расписание рейсов из красноярского хаба

«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из красноярского хаба

13 Января 2020 г.
В программе отсутствую полеты в Игарку
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» в Красноярске разгромил московское «Динамо»

Хоккейный «Енисей» в Красноярске разгромил московское «Динамо»

13 Января 2020 г.
Красноярцы вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19