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Ледовые городки в Красноярске простоят до конца января

Главная Общество
Красноярск
11:45 17 Января 2020
общество, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Ледовые городки Красноярска продолжат работу до конца января. Об этом объявили в городской администрации. Пока в краевом центре стоят отрицательные температуры - это позволяет фигурам держать форму и не таять. 

Подрядчики следят за состоянием ледовых городков и скульптур - при необходимости специалисты укрепляют ограничители ската и выравнивают поверхности. 

«В случае необходимости подрядчик готов демонтировать отдельные элементы или полностью всю ледовую композицию», - пояснили в мэрии. 

В мэрии попросили красноярцев бережнее относится к ледовым скульптурам и горкам. В этом году только в Центральном районе Красноярска работают несколько зимних локаций - главная районная елка в сквере им. Чернышевского, городок на Театральной площади и на площади Революции, а также «Елка-дом Деда Мороза» в Центральном парке. Всего по Красноярску ледовых городков насчитывается несколько десятков. 

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