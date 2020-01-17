Ледовые городки в Красноярске простоят до конца января

Ледовые городки Красноярска продолжат работу до конца января. Об этом объявили в городской администрации. Пока в краевом центре стоят отрицательные температуры - это позволяет фигурам держать форму и не таять.

Подрядчики следят за состоянием ледовых городков и скульптур - при необходимости специалисты укрепляют ограничители ската и выравнивают поверхности.

«В случае необходимости подрядчик готов демонтировать отдельные элементы или полностью всю ледовую композицию», - пояснили в мэрии.

В мэрии попросили красноярцев бережнее относится к ледовым скульптурам и горкам. В этом году только в Центральном районе Красноярска работают несколько зимних локаций - главная районная елка в сквере им. Чернышевского, городок на Театральной площади и на площади Революции, а также «Елка-дом Деда Мороза» в Центральном парке. Всего по Красноярску ледовых городков насчитывается несколько десятков.