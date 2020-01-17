В Красноярском крае пересчитают исчезающих северных оленей

В Красноярском крае отследят миграцию исчезающих северных оленей. Последний раз такая работа проводилась зоологами в 2014 году - более свежих данных у ученых нет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вести пересчет животных удобно летом - в это время года животные начинают собираться в стада.

«В середине июня 2020 года начнутся работы по установке ошейников на диких северных оленей. Их будут крепить на млекопитающих, выборочно из стада, на переправах рек Хатанга, Хита, Дудыбка и Пясино», - сообщили журналистам в министерстве экологии и рационального природопользования региона.

Напомним, в прошлом году федеральное министерство природы предложило полностью запретить охоту на северного оленя в Красноярском крае и Якутии. Причиной стало резкое снижение популяции животных. По предварительным данным, численность диких оленей с 2000 года снизилась в два раза — с 1 млн до 400 тысяч особей. Это произошло из-за бесконтрольной деятельности браконьеров и разросшейся численности диких волков.

Фото: Л. Колпащиков, zapovedsever.ru