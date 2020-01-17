Синоптики предупреждают об усилении ветра в Красноярске

В центральных районах Красноярского края, а также в самом Красноярске в пятницу, 17 января, ожидается сильный ветер. Днем его порывы достигнут 15-18 м/с, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

«В пятницу на юге Таймырского МР ожидаются порывы южного ветра 17-22 м/с, метель, в Туруханском районе порывы юго-западного ветра 15-18 м/с, метель, по центральным районам Красноярского края днем порывы усилятся до 15-18 м/с, на дорогах гололедица», - рассказали синоптики.

В краевом центре будет переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до -4…-6°С.

В ночь на субботу, 18 января, температура не опустится ниже -8°С. Днем будет около -5°С, пройдет снег.

В крещенскую ночь похолодает до -19°С, в светлое время суток термометры покажут около -9°С, осадков не ожидается.