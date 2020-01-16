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Аэропорт «Диксон» ждет капитальный ремонт

Главная Общество
Красноярск
09:35 16 Января 2020
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на ремонт аэропорта «Диксон» на севере Красноярского края. Аудиторы провели проверку достоверности сметной стоимости реконструкции искусственного покрытия аэродрома. Предусмотрен капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и мест стоянок самолетов.

«В связи с тем, что состояние покрытий оценивается как неудовлетворительное, планируется провести разборку старых и устройство новых - в тех же размерах и аналогичных по конструктивным решениям. Также здесь исправят просадки, проломы и вертикальные смещения. Ремонтные работы будут проходить в условиях действующего аэропорта», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Добавим, что аэропорт «Диксон» был построен в начале 1950-х годов. Он обслуживает пассажирские и грузовые рейсы, а также чартерные самолеты экспедиций.

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