Аэропорт «Диксон» ждет капитальный ремонт

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на ремонт аэропорта «Диксон» на севере Красноярского края. Аудиторы провели проверку достоверности сметной стоимости реконструкции искусственного покрытия аэродрома. Предусмотрен капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и мест стоянок самолетов.

«В связи с тем, что состояние покрытий оценивается как неудовлетворительное, планируется провести разборку старых и устройство новых - в тех же размерах и аналогичных по конструктивным решениям. Также здесь исправят просадки, проломы и вертикальные смещения. Ремонтные работы будут проходить в условиях действующего аэропорта», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Добавим, что аэропорт «Диксон» был построен в начале 1950-х годов. Он обслуживает пассажирские и грузовые рейсы, а также чартерные самолеты экспедиций.