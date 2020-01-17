В 2020 году в Красноярске заработает система «умных» светофоров

Красноярск вышел на завершающий этап внедрения автоматизированной системы управления дорожным движением. В этом году предполагается запустить интеллектуальный режим работы светофоров. Для этого специалисты установят несколько сотен детекторов, которые смогут автоматически анализировать дорожную ситуацию и корректировать ее без вмешательства специалистов.

На шести участках дорог в Красноярске уже тестируют 70 детекторов. Деньги на реализацию будут выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что внедрять автоматизированную систему управления дорожным движением в Красноярске начали в 2018 году. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию на дорогах. Специалисты онлайн получают данные о ДТП, заторах и неисправных светофорах.