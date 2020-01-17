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В Красноярске открыт прием заявлений для обучения в вузах МВД

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Красноярск
08:30 17 Января 2020
общество, красноярск, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске стартовал прием заявлений на получение высшего образования в ведомственных вузах МВД. Документы принимают от граждан до 25 лет, имеющих полное среднее образование. Также для будущих сотрудников полиции важна физическая подготовка, личностные и деловые качества. Студенты смогут учиться за счет федерального бюджета, а период обучения входит в общий стаж службы.

«По завершении обучения молодым специалистам вручается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании и присваивается специальное звание «лейтенант полиции», - отметили в пресс-службе регионального МВД.

Прием заявлений продлится до 1 апреля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информация о поступлении доступна в отделении профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом межмуниципального управления МВД России «Красноярское» по адресу: ул. Дубровинского, 72. Телефон для консультаций: 266-07-11.

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