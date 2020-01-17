В Красноярске открыт прием заявлений для обучения в вузах МВД

В Красноярске стартовал прием заявлений на получение высшего образования в ведомственных вузах МВД. Документы принимают от граждан до 25 лет, имеющих полное среднее образование. Также для будущих сотрудников полиции важна физическая подготовка, личностные и деловые качества. Студенты смогут учиться за счет федерального бюджета, а период обучения входит в общий стаж службы.

«По завершении обучения молодым специалистам вручается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании и присваивается специальное звание «лейтенант полиции», - отметили в пресс-службе регионального МВД.

Прием заявлений продлится до 1 апреля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информация о поступлении доступна в отделении профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом межмуниципального управления МВД России «Красноярское» по адресу: ул. Дубровинского, 72. Телефон для консультаций: 266-07-11.