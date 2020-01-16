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В Красноярском крае насчитали более четырех тысяч обманутых дольщиков

Главная Общество
Красноярск
16:47 16 Января 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Глава ГУ МВД по краю Александр Речицкий рассказал о пострадавших от недобросовестных застройщиков. Всего в регионе на данный момент насчитывается более четырех тысяч обманутых дольщиков, которым причинен ущерб в размере 3,8 млрд рублей, пояснил руководитель. 

Как утверждает Речицкий, напряженная ситуация с дольщиками в регионе уже практически разрешена. 

«Напряженная ситуация в этой сфере, которая наблюдалась в 2017-2018 годах, в значительной степени разрешена. Проводятся комплексные мероприятия как со стороны администрации края, так и со стороны полиции по направлению в суд уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков», – заявил генерал-лейтенант.

В 2019 году расследование проводилось по 16 уголовным делам - все они касаются сферы долевого строительства. Арест на имущество застройщиков наложен на общую сумму 1 млрд рублей - эти деньги должны пойти в счет погашения задолженности инвесторам. 

 

«В настоящее время в суд направлены уголовные дела по обвинению руководителей трех компаний. Еще по трем выполнение следственных действий окончено и в ближайшее время они будут направлены в судебные органы с обвинительными заключениями», - пояснил Речицкий. 

Одним из самых резонансных в прошлом году стало дело бывшего директора СК «Реставрация» Николая Коваленко. Также в суде решается судьба застройщика проблемных домов по ул. Грунтовая в Красноярске. 

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