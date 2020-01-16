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В Красноярском крае стало меньше убийств, краж и угонов

Главная Общество
Красноярск
16:13 16 Января 2020
общество, красноярск, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Глава краевой полиции Александр Речицкий на итоговой пресс-конференции отчитался о работе ведомства в 2019 году. 

Так, в прошлом году в Красноярском крае было зафиксировано меньше тяжких преступления - снизилось число убийств, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, угонов и поджогов. 

«Всего в прошлом году к уголовной ответственности привлечено более 16 тысяч человек, а общая раскрываемость превысила 57%», - отчитался Речицкий. 

Полиция региона расследовала более 320 преступлений, совершенных различными бандами. Почти все они относятся к тяжким или особо тяжким. 

В целом, Красноярский край входит в десятку регионов России по количеству выявленных преступлений. Регион является по этому показателю лидером в СФО. Всего с начала года полицейские завели более 46,5 тысяч уголовных дел. 

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