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Как попасть в пик акций, но не попасть впросак?

Главная Общество
Красноярск
08:38 20 Января 2020
лечение, отдых, курорт, здоровье
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Для того чтобы понимать, какие предложения выгодны, а какие – не более чем маркетинговые манипуляции, нужно тщательно изучать информацию. Читать тексты, сопоставлять их друг с другом, заниматься мониторингом других акций, чтобы выбрать лучший из вариантов.

Гораздо лучше, когда специальные предложения предельно прозрачны и не требует дополнительного изучения. Мы отобрали для вас 12 активных акций на курорте Белокуриха, которыми можно и нужно воспользоваться!

Как попасть в пик акций, но не попасть впросак?

Выгодные предложения от санатория «Россия»:

- снижение стоимости путевок на 10% при предъявлении пенсионного удостоверения;

- снижение стоимости путевок до 15% для постоянных гостей (карту постоянного гостя можно получить уже с третьего по четвертый заезд; также при заезде с 15 января по 31 мая 2020 года цена снижается не только для держателя, но и для предъявителя карты).

Как попасть в пик акций, но не попасть впросак?

Акции для здоровья от санатория «Россия»:

- в путевке на 15% больше медицинских процедур по той же цене;

- пантовые ванны, калланетика и пилатес включены в стоимость путевки с лечением;

- для гостей, остановившихся в номерах повышенной комфортности (джуниор сюит, люкс и апартамент) действует расширенный перечень услуг;

- в путевку на отдых включено посещение врача-терапевта для взрослых, педиатра для детей и обследование;

- увеличение числа процедур в комплексе: приобретая пять процедур баротерапии, одна процедура в подарок; при покупке восьми процедур «Авантрон», две процедуры – в подарок.

Как попасть в пик акций, но не попасть впросак?

Акции для отличного отдыха от санатория «Россия»:

- безлимитное посещение бассейна с термальным комплексом (хаммам, римская, финская и греческая баня);

- подъемник на горнолыжной трассе санатория для всех гостей работает бесплатно;

- можно посетить ресторан без дополнительной оплаты по услуге «А-ля карт».

Как попасть в пик акций, но не попасть впросак?
Как попасть в пик акций, но не попасть впросак?

Также сейчас действуют акции от отеля «На камушках» и бизнес-отеля «Россия»:

- проживание на дополнительных местах бесплатно - вы платите только за одноместное размещение, берете с собой всех, с кем планируете отдохнуть и заезжаете в номер;

- бесплатное посещение бассейна с термальным комплексом;

- комплемент на день рождения: купон на посещение боулинга и бильярда без оплаты;

- пользование подъемником на горнолыжной трассе – за счет отеля.

Как попасть в пик акций, но не попасть впросак?

Для того, чтобы вам было удобно ознакомиться с дополнительной информацией, посмотреть фотографии или задать вопросы нашим операторам, ниже мы оставим всю контактную информацию.

Санаторий "Россия", курорт Белокуриха, ул. Славского, 34. Телефон: 8-800-250-3770. Сайт: www.sanrussia.ru

Бизнес-отель "Россия", курорт Белокуриха, ул. Славского, 22. Телефон: 8-800-250-3780. Сайт: www.busines-hotel.ru/otdyh/

Отель "На камушках", курорт Белокуриха, ул. Славского, 81. Телефон: 8-800-250-1410. Сайт: www.nk-otel.ru/

Как попасть в пик акций, но не попасть впросак?

АО «Санаторий «Россия», ОГРН 1022200534784, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д. 34, тел.: 8-800-250-3770
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22-01004910 от «30» марта 2018 г. выдана Министерством здравоохранения Алтайского края
Фото: АО «Санаторий «Россия»
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