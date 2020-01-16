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В старом корпусе краевой больницы закрыли помещения для экстренной госпитализации

Главная Общество
Красноярск
14:37 16 Января 2020
общество, красноярск, приемные
Автор: Sibnovosti.ru
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В девятиэтажном главном корпусе краевой больницы зарылся экстренный приемный покой. Теперь пациентов будут принимать только в новом хирургическом комплексе, открывшемся в конце 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения. 

«Несмотря на длительную подготовку к переезду, заселение помещений нового приемного отделения далось сотрудникам нелегко. Нужно было тестировать перед запуском в эксплуатацию сложнейшее оборудование, не единожды начисто «отмывать» помещения от возможных инфекций и строительной пыли, распределять потоки плановых и с нуля организовать прием экстренных пациентов», - пояснили в больнице. 

Пациентам пообещали, что неудобства, связанные с переходом в главный корпус по подвалам легочно-аллергологического центра скоро закончатся. Специалистам потребуется один месяц, чтобы убрать в старом корпусе часть стен и двери, а также сделать косметический ремонт. 

«После завершения работ вход в главный корпус будет открыт на первом этаже девятиэтажного здания», - рассказали в медучреждении. 

Часть помещений в старом здании реконструируют под холл и гардероб для пациентов и посетителей стационара. В освободившиеся кабинеты переедут административно-хозяйственные службы из легочно-аллергологического корпуса. 

Напомним, корпус краевой больницы открылся в Красноярске 3 декабря. По степени оснащения оборудованием и технологиями он является самым современным за Уралом. 

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