Для крещенских купаний в крае отвели 40 мест

В Красноярском крае перед Крещением готовят места для купаний. Специалисты Роспотребнадзора проверяют качество водоемов. Всего в списке числится 40 мест под проруби.

Так, для жителей Красноярска традиционно доступны четыре купели. Искупаться можно будет в искусственной иордани на территории Храма Рождества Христова на ул. Щорса, 44а, на протоке около острова Посадный в районе дома № 45А на улице Дубровинского, около клуба «Криофил» и в Солонцах на реке Кача.

Перед Крещением качество воды по микробиологическим показателям проверяет Роспотребнадзор. Ведомство опубликовало предварительные итоги исследований.

Так, безопасно пройти ритуал очищения можно на озере Долгое в Норильске, на водоемах Водопьяниха, Линево, Большое, на реке Ангара вблизи Богучан и Кодинска.

Пробы воды, отобранные в Енисее около Енисейска, оказались неудовлетворительными. Количество бактерий там превышает норматив в 24 раза. Плохие результаты показала вода в озере Монастырское. По остальным водоемам в ведомстве отчитаются позднее.

Напомним, ранее красноярцам рассказали, как правильно окунаться в прорубь во время крещенских праздников.