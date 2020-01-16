16 января
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Для крещенских купаний в крае отвели 40 мест

Главная Общество
Красноярск
13:29 16 Января 2020
общество, красноярск, крещение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае перед Крещением готовят места для купаний. Специалисты Роспотребнадзора проверяют качество водоемов. Всего в списке числится 40 мест под проруби. 

Так, для жителей Красноярска традиционно доступны четыре купели. Искупаться можно будет в искусственной иордани на территории Храма Рождества Христова на ул. Щорса, 44а, на протоке около острова Посадный в районе дома № 45А на улице Дубровинского, около клуба «Криофил» и в Солонцах на реке Кача. 

Перед Крещением качество воды по микробиологическим показателям проверяет Роспотребнадзор. Ведомство опубликовало предварительные итоги исследований. 

Так, безопасно пройти ритуал очищения можно на озере Долгое в Норильске, на водоемах Водопьяниха, Линево, Большое, на реке Ангара вблизи Богучан и Кодинска. 

Пробы воды, отобранные в Енисее около Енисейска, оказались неудовлетворительными. Количество бактерий там превышает норматив в 24 раза. Плохие результаты показала вода в озере Монастырское. По остальным водоемам в ведомстве отчитаются позднее. 

Напомним, ранее красноярцам рассказали, как правильно окунаться в прорубь во время крещенских праздников. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские школьники установили рекорд благотворительных сборов

Красноярские школьники установили рекорд благотворительных сборов

16 Января 2020 г.
Деньги пойдут на лечение детей
Новости Красноярска: В Красноярске открылось первое отделение для неизлечимо больных детей

В Красноярске открылось первое отделение для неизлечимо больных детей

16 Января 2020 г.
Круглосуточный стационар работает при краевом Доме ребенка №3
Новости Красноярска: Красноярский аэропорт обслужил 2,5 млн пассажиров в 2019 году

Красноярский аэропорт обслужил 2,5 млн пассажиров в 2019 году

15 Января 2020 г.
В воздушной гавани подвели итоги прошедшего года
Новости Красноярска: Путин предлагает обеспечить бесплатным питанием учеников начальной школы

Путин предлагает обеспечить бесплатным питанием учеников начальной школы

15 Января 2020 г.
Это коснется детей с 1 по 4-й класс
Новости Красноярска: На Крещение в Красноярске введут ограничения для водителей

На Крещение в Красноярске введут ограничения для водителей

15 Января 2020 г.
Знаки поставят 17 января
Новости Красноярска: Красноярск на пять дней погрузится в аномальную зону тепла

Красноярск на пять дней погрузится в аномальную зону тепла

15 Января 2020 г.
Температура воздуха будет на 12 градусов выше нормы
Новости компаний
15/01
Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»
14/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Аэрофлот» изменил расписание рейсов из красноярского хаба

«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из красноярского хаба

13 Января 2020 г.
В программе отсутствую полеты в Игарку
Новости Красноярска: Главы четырех районов Красноярского края подали в отставку

Главы четырех районов Красноярского края подали в отставку

14 Января 2020 г.
Это руководители Боготольского, Идринского, Енисейского и Манского районов
Новости Красноярска: Городскую электричку планируют продлить до Железногорска

Городскую электричку планируют продлить до Железногорска

15 Января 2020 г.
Маршрут станет стратегическим
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19