Красноярские школьники установили рекорд благотворительных сборов

В 2019 году красноярские школьники вместе с родителями и педагогами пожертвовали в фонд «Добро24.ру» почти 1,3 миллиона рублей. Об этом рассказали представители фонда.

Так, в рамках акции «Дети вместо цветов» 1 сентября удалось собрать 543 тысячи рублей. Эта сумма стала рекордной за три года проведения акции.

Пожертвование в размере 751 703 рубля 90 копеек стало результатом благотворительных ярмарок. Их организовали ученики, педагоги и родители в лицее № 2, школах № 10, 145, 150.

В фонде подчеркнули - благодаря школьной благотворительности была оказана помощь девятнадцати подопечным «Добро24.ру».