Красноярские школьники установили рекорд благотворительных сборов

В 2019 году красноярские школьники вместе с родителями и педагогами пожертвовали в фонд «Добро24.ру» почти 1,3 миллиона рублей. Об этом рассказали представители фонда.
Так, в рамках акции «Дети вместо цветов» 1 сентября удалось собрать 543 тысячи рублей. Эта сумма стала рекордной за три года проведения акции.
Пожертвование в размере 751 703 рубля 90 копеек стало результатом благотворительных ярмарок. Их организовали ученики, педагоги и родители в лицее № 2, школах № 10, 145, 150.
В фонде подчеркнули - благодаря школьной благотворительности была оказана помощь девятнадцати подопечным «Добро24.ру».
«Благотворительный фонд «Добро24.ру» от лица родителей наших подопечных благодарит каждого юного жертвователя за труд, время, творчество и милосердие, — рассказала директор фонда Генриетта Болдина. — Мы глубоко признательны родителям ребят за щедрость и поддержку благотворительных инициатив. И, конечно, спасибо от всего сердца руководителям педагогических коллективов и учителям, — без вашего понимания острой необходимости в воспитании культуры благотворительности у детей такие масштабные сборы были бы невозможны».