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Красноярские школьники установили рекорд благотворительных сборов

Главная Общество
Красноярск
12:55 16 Января 2020
благотворительность, красноярск, школьники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В 2019 году  красноярские школьники вместе с родителями и педагогами пожертвовали в фонд «Добро24.ру» почти 1,3 миллиона рублей. Об этом рассказали представители фонда.

Так, в рамках акции «Дети вместо цветов» 1 сентября удалось собрать 543 тысячи рублей. Эта сумма стала рекордной за три года проведения акции.

Пожертвование в размере 751 703 рубля 90 копеек стало результатом благотворительных ярмарок. Их организовали ученики, педагоги и родители в лицее № 2, школах № 10, 145, 150.

В фонде подчеркнули - благодаря школьной благотворительности была оказана помощь девятнадцати подопечным «Добро24.ру».

«Благотворительный фонд «Добро24.ру» от лица родителей наших подопечных  благодарит каждого юного жертвователя за труд, время, творчество и милосердие, — рассказала директор фонда Генриетта Болдина. — Мы глубоко признательны родителям ребят за щедрость и поддержку благотворительных инициатив. И, конечно, спасибо от всего сердца руководителям педагогических коллективов и учителям, — без вашего понимания острой необходимости в воспитании культуры благотворительности у детей такие масштабные сборы были бы невозможны».

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