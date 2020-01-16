В Красноярске открылось первое отделение для неизлечимо больных детей

В Красноярске на базе краевого Дома ребенка №3 открылось первое паллиативное отделение для детей. В нем будут находиться неизлечимо больные пациенты от нуля до 18 лет. Круглосуточный стационар рассчитан на 20 коек.

«В отделении есть палаты отдельные и для совместного пребывания с мамой. Родители могут видеть и посещать своего ребенка круглосуточно. Здесь будут находиться самые тяжелые детки, родители которых по каким-то причинам не могут с ними остаться дома при поддержке выездных бригад», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

В медучреждении работают педиатр, анестезиолог-реаниматолог, психологи, медицинский психолог, соцработники, невролог и врач ЛФК.

Пациенты паллиативного отделения смогут получать обезболивающие препараты. Специалисты обучат родителей уходу за тяжелобольными детьми.

Добавим, что на ремонт и оснащение отделения оборудованием из краевого и федерального бюджета направили 20 млн рублей.

Напомним, для оказания помощи детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями, а также для помощи их семьям, в прошлом году в Красноярске организованы две выездные патронажные службы паллиативной медицинской помощи. Еще по одной бригаде работает в западной и восточной группе районов.