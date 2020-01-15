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Красноярский аэропорт обслужил 2,5 млн пассажиров в 2019 году

Главная Общество
Красноярск
17:35 15 Января 2020
общество, красноярск, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
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Международный аэропорт Красноярска подвел итоги 2019 года. Так, в прошлом году воздушная гавань обслужила 2,5 млн пассажиров. Из них полеты на внутренних линиях совершили 1 975 310 человек, а на международных — более 507 тысяч человек. При этом в аэропорту значительно увеличился транзитный пассажиропоток (на 23%). 

«Наблюдается уверенный рост взлетно-посадочных операций: общее число увеличилось на 12% и составило 15 397 раз, из них пассажирских было 13 312 (+7%), а грузовых — 922 (+10%)», - рассказали представители порта. 

В прошлом году зафиксирован рост грузовых перевозок - 18,1 тонн. 

В аэропорту также назвали самые востребованные у пассажиров направления. Это Москва, Новосибирск, Норильск, Санкт-Петербург, Игарка, Нячанг, Иркутск, Анталья, Пхукет и Хабаровск.

Напомним, с августа 2019 года в воздушной гавани начали реконструкцию магистральной рулежной дорожки, которая позволит в два раза увеличить пропускную способность аэропорта. 

Фото: аэропорт Красноярска

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