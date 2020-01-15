15 января
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Путин предлагает обеспечить бесплатным питанием учеников начальной школы

Главная Общество
Красноярск
16:40 15 Января 2020
общество, президент, еда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием детей, которые обучаются в начальной школе. Нововведение коснется учеников 1-4 классов. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию. 

«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питание всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Не буду скрывать, у нас шли большие дискуссии на этот счет — говорили, что это не очень справедливо, когда и люди с большими, и с маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку у государства. В этом есть своя логика, но, я думаю, эта мера будет оправдана. Она, конечно, потребует времени. Но там, где есть возможность, горячее питание будет предоставляться уже с 1 сентября 2020 года», - цитируют федеральные СМИ президента. 

Напомним, в Красноярске школы заказывают обеды для учеников у комбината школьного питания - организация обеспечивает полуфабрикатами и кондитерскими изделиями более 90 образовательных учреждений города. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский аэропорт обслужил 2,5 млн пассажиров в 2019 году

Красноярский аэропорт обслужил 2,5 млн пассажиров в 2019 году

15 Января 2020 г.
В воздушной гавани подвели итоги прошедшего года
Новости Красноярска: На Крещение в Красноярске введут ограничения для водителей

На Крещение в Красноярске введут ограничения для водителей

15 Января 2020 г.
Знаки поставят 17 января
Новости Красноярска: Красноярск на пять дней погрузится в аномальную зону тепла

Красноярск на пять дней погрузится в аномальную зону тепла

15 Января 2020 г.
Температура воздуха будет на 12 градусов выше нормы
Новости Красноярска: В Красноярске засыпали 12 опасных ледовых горок

В Красноярске засыпали 12 опасных ледовых горок

15 Января 2020 г.
Все они выходили на проезжую часть
Новости Красноярска: Красноярцам показали проект будущего метро

Красноярцам показали проект будущего метро

15 Января 2020 г.
Платформы решили оформить в красно-белых цветах
Новости Красноярска: Большинство красноярцев недовольны своей зарплатой

Большинство красноярцев недовольны своей зарплатой

15 Января 2020 г.
Доходы не устраивают 65% работающих горожан
Новости компаний
15/01
Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»
14/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» в Красноярске разгромил московское «Динамо»

Хоккейный «Енисей» в Красноярске разгромил московское «Динамо»

13 Января 2020 г.
Красноярцы вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата
Новости Красноярска: На мусорном заводе под Красноярском нашли новорожденную девочку

На мусорном заводе под Красноярском нашли новорожденную девочку

10 Января 2020 г.
Следователи разыскивают мать ребенка
Новости Красноярска: В Красноярске резко потеплеет

В Красноярске резко потеплеет

13 Января 2020 г.
Температура начнет повышаться с понедельника
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19