Путин предлагает обеспечить бесплатным питанием учеников начальной школы

Президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием детей, которые обучаются в начальной школе. Нововведение коснется учеников 1-4 классов. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию.

«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питание всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Не буду скрывать, у нас шли большие дискуссии на этот счет — говорили, что это не очень справедливо, когда и люди с большими, и с маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку у государства. В этом есть своя логика, но, я думаю, эта мера будет оправдана. Она, конечно, потребует времени. Но там, где есть возможность, горячее питание будет предоставляться уже с 1 сентября 2020 года», - цитируют федеральные СМИ президента.