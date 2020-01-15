На Крещение в Красноярске введут ограничения для водителей

В Красноярске в связи с празднованием Крещения ограничат движение на некоторых участках. Так, вблизи купелей и храмов запретят парковаться с 17 января, сообщили в городской администрации.

Оставлять машины нельзя будет до 20 января на ул. Дубровинского - от здания № 114 до ул. Диктатуры Пролетариата, на Сурикова - от пр. Мира до ул. Ленина, на ул. Добролюбова - от пер. Кочубея до дома № 17 по ул. Гастелло, а также на ул. Менделеева в районе храма Рождества Христова. Ограничения вводятся до 8:00 20 января.

Участки улиц Добролюбова и Менделеева полностью перекроют для автомобилей с 21:00 18 января до 03:00 19 января.

Красноярцев просят обращать внимание на знаки.