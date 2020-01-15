Красноярск на пять дней погрузится в аномальную зону тепла

Красноярский край в середине января попадет в аномальную зону тепла - температура воздуха будет на 12 градусов выше климатической нормы, рассказали в Гидрометцентре России.

Так, в ближайшие дни в краевом центре ожидается от -4 до -6 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до -9 градусов. Небольшое похолодание придет на следующей неделе - синоптики прогнозируют в 20-х числах января до -14 градусов мороза. Затем погода снова станет теплой. 24 января воздух прогреется до 0..-2 градусов.

Отметим, что аномально жаркая для зимы погода держится на территории всей страны.

«По всей России очень теплая погода, и это бывает, конечно, нечасто, потому что для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная. Но сегодня вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме», - цитирует ТАСС и.о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

О причинах теплой зимы можно прочитать здесь.