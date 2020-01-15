В Красноярске засыпали 12 опасных ледовых горок

В Красноярске с начала зимы засыпали 12 опасных ледовых горок - все они находились рядом с оживленной дорогой. Об этом сообщили в ГИБДД.

Так, накануне общественники и полицейские устранили горку в Железнодорожном районе города - ее засыпали песчано-соляной смесью, чтобы дети не могли кататься со склона.

«Экипажем был обнаружен снежный склон, выходящий на проезжую часть, который дети приспособили для катания», - пояснили в ведомстве.

В ГИБДД напомнили, что катание с несанкционированных горок может закончиться трагедией. О самодельных склонах просят сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции - там обещают принять меры. Зачастую любые снежные валы зимой превращаются в места для катания.

Фото: ГИБДД