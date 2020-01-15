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В Красноярске засыпали 12 опасных ледовых горок

Главная Общество
Красноярск
12:00 15 Января 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске с начала зимы засыпали 12 опасных ледовых горок - все они находились рядом с оживленной дорогой. Об этом сообщили в ГИБДД. 

Так, накануне общественники и полицейские устранили горку в Железнодорожном районе города - ее засыпали песчано-соляной смесью, чтобы дети не могли кататься со склона.  

«Экипажем был обнаружен снежный склон, выходящий на проезжую часть, который дети приспособили для катания», - пояснили в ведомстве. 

 

В ГИБДД напомнили, что катание с несанкционированных горок может закончиться трагедией. О самодельных склонах просят сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции - там обещают принять меры. Зачастую любые снежные валы зимой превращаются в места для катания.

Фото: ГИБДД

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