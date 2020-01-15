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Красноярцам показали проект будущего метро

Главная Общество
Красноярск
11:28 15 Января 2020
общество, красноярск, метро
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцам показали, как будут выглядеть станции будущего метро - заместитель директора «Красноярского треста проектно-строительных изысканий» Алексей Коршиков предоставил эскизы будущей подземки. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, первая очередь метрополитена предполагает строительство шести станций: Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира» и «Ленинская». 

Так, платформы станции «Площадь Революции» планируют оформить в красных и белых цветах  в память о событиях Гражданской войны.

В урбанистическом стиле будет оформлена центральная станция «Проспект Мира». Судя по эскизам, объекты обошьют деревом. 

Напомним, на втором этапе строительства предусмотрено еще три станции подземки - «Красный Яр», «Аэровокзальная» и «Октябрьская» на линии от Стрелки до парка 400-летия Красноярска. Стоимость всего проекта оценивается в 64 млрд рублей. 

Фото: enisey.tv

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