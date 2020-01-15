Красноярцам показали проект будущего метро

Красноярцам показали, как будут выглядеть станции будущего метро - заместитель директора «Красноярского треста проектно-строительных изысканий» Алексей Коршиков предоставил эскизы будущей подземки.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, первая очередь метрополитена предполагает строительство шести станций: Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира» и «Ленинская».

Так, платформы станции «Площадь Революции» планируют оформить в красных и белых цветах в память о событиях Гражданской войны.

В урбанистическом стиле будет оформлена центральная станция «Проспект Мира». Судя по эскизам, объекты обошьют деревом.

Напомним, на втором этапе строительства предусмотрено еще три станции подземки - «Красный Яр», «Аэровокзальная» и «Октябрьская» на линии от Стрелки до парка 400-летия Красноярска. Стоимость всего проекта оценивается в 64 млрд рублей.

Фото: enisey.tv