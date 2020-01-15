15 января
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Большинство красноярцев недовольны своей зарплатой

Главная Общество
Красноярск
10:49 15 Января 2020
общество, красноярск, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Специалисты сервиса HeadHunter выяснили, что 65% жителей Красноярского края недовольны своей заработной платой. При этом только 58% людей обсуждали этот вопрос с руководителями. В основном работники аргументировали необходимость повысить зарплату тем, что добились успехов в профессии. Половина сотрудников - 34% - объясняли, что их зарплата уже давно не повышалась. 

«Доля недовольных своим ежемесячным доходом выше среди фрилансеров, а также среди «синих воротничков» (представителей рабочих специальностей). С точки зрения профессиональной принадлежности чаще всего зарплатой не удовлетворены медики и фармацевты, представители сферы безопасности, а также искусства и медиа. Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей и специалистов по недвижимости и среди юристов», - пояснили в пресс-службе HeadHunter. 

По данным аналитиков, практически все сотрудники испытывают дискомфорт при разговоре о деньгах с начальством. Реже всего при этом стесняются обсуждать данный вопрос работники автомобильного бизнеса, неловко бывает представителям искусства и медиа, ИТ-отрасли и сферы добычи сырья. 

Добавим, что 31% жителей края убеждены, что работодатель должен повышать оклад раз в год, особенно если сотрудник демонстрирует успехи. 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Школы и техникумы края получат цифровую технику Универсиады

Школы и техникумы края получат цифровую технику Универсиады

15 Января 2020 г.
В региональные учреждения передано более шести тысяч единиц оргтехники
Новости Красноярска: Городскую электричку планируют продлить до Железногорска

Городскую электричку планируют продлить до Железногорска

15 Января 2020 г.
Маршрут станет стратегическим
Новости Красноярска: Мобильное приложение для отслеживания автобусов в Красноярске заработает до конца января

Мобильное приложение для отслеживания автобусов в Красноярске заработает до конца января

15 Января 2020 г.
Причины сбоя неизвестны
Новости Красноярска: Красноярцам дали советы по безопасности на крещенские купания

Красноярцам дали советы по безопасности на крещенские купания

14 Января 2020 г.
Сейчас формируется список разрешенных для купания мест
Новости Красноярска: Красноярских школьников начнут строго наказывать за снюс

Красноярских школьников начнут строго наказывать за снюс

14 Января 2020 г.
Учеников могут поставить на учет
Новости Красноярска: В краевом правительстве подводят первые итоги новой лесной политики

В краевом правительстве подводят первые итоги новой лесной политики

14 Января 2020 г.
Работа направлена на декриминализацию лесной отрасли
Новости компаний
15/01
Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»
14/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Аэрофлот» изменил расписание рейсов из красноярского хаба

«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из красноярского хаба

13 Января 2020 г.
В программе отсутствую полеты в Игарку
Новости Красноярска: На мусорном заводе под Красноярском нашли новорожденную девочку

На мусорном заводе под Красноярском нашли новорожденную девочку

10 Января 2020 г.
Следователи разыскивают мать ребенка
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» в Красноярске разгромил московское «Динамо»

Хоккейный «Енисей» в Красноярске разгромил московское «Динамо»

13 Января 2020 г.
Красноярцы вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19