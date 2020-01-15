Большинство красноярцев недовольны своей зарплатой

Специалисты сервиса HeadHunter выяснили, что 65% жителей Красноярского края недовольны своей заработной платой. При этом только 58% людей обсуждали этот вопрос с руководителями. В основном работники аргументировали необходимость повысить зарплату тем, что добились успехов в профессии. Половина сотрудников - 34% - объясняли, что их зарплата уже давно не повышалась.

«Доля недовольных своим ежемесячным доходом выше среди фрилансеров, а также среди «синих воротничков» (представителей рабочих специальностей). С точки зрения профессиональной принадлежности чаще всего зарплатой не удовлетворены медики и фармацевты, представители сферы безопасности, а также искусства и медиа. Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей и специалистов по недвижимости и среди юристов», - пояснили в пресс-службе HeadHunter.

По данным аналитиков, практически все сотрудники испытывают дискомфорт при разговоре о деньгах с начальством. Реже всего при этом стесняются обсуждать данный вопрос работники автомобильного бизнеса, неловко бывает представителям искусства и медиа, ИТ-отрасли и сферы добычи сырья.

Добавим, что 31% жителей края убеждены, что работодатель должен повышать оклад раз в год, особенно если сотрудник демонстрирует успехи.