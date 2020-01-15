Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») удостоено высшей награды Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в 2019 году – звания лауреата – за изготовление фасадных плит с защитно-декоративным покрытием «Виколор». Другой вид продукции – хризотилцементные трубы и муфты для напорных и безнапорных трубопроводов – отмечен дипломом конкурса.

Предприятию удалось дойти до финала в числе 22 компаний Красноярского края и успешно презентовать свои изделия на федеральном этапе в номинации «Продукция производственно-технического назначения». На церемонии чествования победителей проекта 2019 года комбинату вручены соответствующие дипломы, знак «Отличник качества» присвоен машинисту лаконаливной машины ООО «Комбинат «Волна» Элле Шуваевой.

По словам специального представителя главы Росстандарта в Сибирском федеральном округе Василия Моргуна, конкурс «100 лучших товаров России»–2019 вновь подтвердил высокий уровень ответственности товаропроизводителей Красноярского края перед потребителями и готовности региональных предприятий к выпуску востребованной и конкурентоспособной продукции. «Требования к качеству продукции едины для всей России и на самом деле достаточно труднодостижимы. И раз красноярские предприятия регулярно участвуют в конкурсе, становятся его лауреатами и дипломантами, это говорит о том, что в своей области, в своей отрасли они конкурентоспособны», – отметил Василий Моргун.

Комбинат «Волна» производит более 40 наименований изделий из хризотилцемента. Среди них – трубы напорные диаметром 100, 150, 200, 300, 400 мм, которые применяют для прокладки систем водо- и теплоснабжения, устройства вентиляционных систем, колодцев и мусоропроводов. Трубы безнапорные диаметром 100, 150, 200, 300 мм используют для прокладки кабелей телефонной связи, безнапорной канализации, дренажных коллекторов мелиоративных и вентиляционных систем.

Фасадные плиты с защитно-декоративным покрытием «Виколор» предназначены для облицовки наружных стен зданий и сооружений в проектах мало- и многоэтажного домостроения. Это долговечный, прочный, негорючий материал, обладающий высокой звукоизоляцией и стойкостью к атмосферным воздействиям, который имеет низкую теплопроводность, идеально подходит для климатической зоны с резкими перепадами температур и продолжительными осадками. Рецептура изготовления защитно-декоративного покрытия и технология нанесения его на изделие разработаны специалистами ООО «Комбинат «Волна», гарантия на сохранность покрытия – не менее 12 лет. Панели изготавливают как стандартных размеров, так и по размерам заказчика. Листы имеют ровную или рельефную поверхность и окрашиваются акрилово-полиуретановыми красками разных цветов.

«Потребители уже оценили надежность, экологичность, огнестойкость и другие преимущества изделий, выпускаемых комбинатом. Особенно динамично в последние годы развивается спрос на фасады «Виколор». Объем реализации данного вида продукции в 2019 году вырос почти вдвое по сравнению с показателем 2018-го, в связи с чем планируется наращивать его производство. Рассчитываем, что тенденция останется актуальной и наши яркие качественные фасады, отмеченные экспертами конкурса «100 лучших товаров России», украсят еще больше зданий во всех регионах страны», – подчеркнул управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский.

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»