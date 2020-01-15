Школы и техникумы края получат цифровую технику Универсиады

Техника, оставшаяся после проведения Универсиады в Красноярске, будет направлена в краевые бюджетные учреждения.Мебель, компьютеры, ноутбуки, принтеры, телевизоры и другое получат школы, колледжи и техникумы. За счет этого будет произведено техническое переоснащение компьютерных классов и учебных кабинетов по дизайн-проектированию. В частности, технику уже передали в Красноярское художественное училище имени Сурикова и Частоостровскую среднюю школу в Емельяновском районе.

«Также оргтехнику отдали в Красноярский хореографический колледж, Сибирский государственный институт искусств им. Хворостовского, Красноярское художественное училище им. Сурикова, спортивную школу олимпийского резерва по боксу имени Николая Валова и в другие учреждения», - добавили в пресс-службе краевого правительства.

Всего в региональные учреждения передано более шести тысяч единиц оргтехники. Создание ИКТ-инфраструктуры Универсиады стоило более 2 млрд рублей.

Напомним, студенческие игры проходили в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Фото: krsk2019.ru