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Школы и техникумы края получат цифровую технику Универсиады

Главная Общество
Красноярск
09:55 15 Января 2020
общество, красноярск, универсиада
Автор: Sibnovosti.ru
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Техника, оставшаяся после проведения Универсиады в Красноярске, будет направлена в краевые бюджетные учреждения.Мебель, компьютеры, ноутбуки, принтеры, телевизоры и другое получат школы, колледжи и техникумы. За счет этого будет произведено техническое переоснащение компьютерных классов и учебных кабинетов по дизайн-проектированию. В частности, технику уже передали в Красноярское художественное училище имени Сурикова и Частоостровскую среднюю школу в Емельяновском районе. 

«Также оргтехнику отдали в Красноярский хореографический колледж, Сибирский государственный институт искусств им. Хворостовского, Красноярское художественное училище им. Сурикова, спортивную школу олимпийского резерва по боксу имени Николая Валова и в другие учреждения», - добавили в пресс-службе краевого правительства.

Всего в региональные учреждения передано более шести тысяч единиц оргтехники. Создание ИКТ-инфраструктуры Универсиады стоило более 2 млрд рублей.

Напомним, студенческие игры проходили в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. 

Фото: krsk2019.ru

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