Городскую электричку планируют продлить до Железногорска

Краевые власти намерены продлить маршрут городской электрички до Железногорска. Это направление станет стратегическим, сообщил на своей странице в социальных сетях министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. Необходимость создания нового маршрута связана с ежегодным увеличением пассажиропотока на направлении Красноярск-Железногорск.

«Маятниковая миграция увеличивается с каждым годом. Только на автодороге Красноярск-Железногорск мы фиксируем свыше 20 тысяч авто в сутки. К сожалению, на этом участке у нас большая аварийность. Нужно пересаживать людей на безопасный и пунктуальный транспорт», - отметил Константин Димитров.

В какие сроки будет открыто новое направление городской электрички, не уточняется. Однако проект развития железнодорожного пассажирского сообщения между Красноярском, Сосновоборском и Железногорском был представлен еще пять лет назад, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: КрасЖД