Мобильное приложение для отслеживания автобусов в Красноярске заработает до конца января

Третий месяц в Красноярске не работает мобильное приложение для отслеживания автобусов «Бастайм». Сначала в горадминистрации неудобства объясняли обновлением серверов, однако теперь этот процесс завершен, а пассажиры по-прежнему не могут пользоваться сервисом.

Даже разработчики приложения не понимают, в чем причина сбоя. Три месяца для обновления серверов – слишком долгий срок.

«Сейчас нет технической возможности для передачи данных сторонним сервисам. Эта функция должна быть восстановлена до конца января», - сообщила радио «Красноярск-Главный» пресс-секретарь департамента транспорта Кристина Борисенко.

Пока получать данные о движении автобусов красноярцы могут через портал информирования «Красноярскгортранс» в разделе «Онлайн маршрут», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf