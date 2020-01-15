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Мобильное приложение для отслеживания автобусов в Красноярске заработает до конца января

Главная Общество
Красноярск
08:55 15 Января 2020
общество, красноярск, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
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Третий месяц в Красноярске не работает мобильное приложение для отслеживания автобусов «Бастайм». Сначала в горадминистрации неудобства объясняли обновлением серверов, однако теперь этот процесс завершен, а пассажиры по-прежнему не могут пользоваться сервисом.

Даже разработчики приложения не понимают, в чем причина сбоя. Три месяца для обновления серверов – слишком долгий срок.

«Сейчас нет технической возможности для передачи данных сторонним сервисам. Эта функция должна быть восстановлена до конца января», - сообщила радио «Красноярск-Главный» пресс-секретарь департамента транспорта Кристина Борисенко.

Пока получать данные о движении автобусов красноярцы могут через портал информирования «Красноярскгортранс» в разделе «Онлайн маршрут», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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